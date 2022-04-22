الوصل والإمارات.. سباق المراكز

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى - دبي ـ البيان الرياضي

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يخوض فريقا الوصل والإمارات، سباق مراكز محموم في مباراتهما في العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب الوصل ضمن الجولة 21 لدوري «أدنوك» للمحترفين. وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل في المركز السابع في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الإمارات المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

وأبدى البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، رضاه عن مستوى إعداد الإمبراطور للمباراة، منوهاً إلى أن التركيز عالٍ، وحصد النقاط الثلاث، هو الهدف الأول للوصل من المباراة.

ولفت هيلمان إلى أن الوصل يسعى بقوة إلى تحسين مركزه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشيراً إلى أن فريقه يفتقد في مباراة اليوم، إلى خدمات محترفه اديلسون للإصابة، وسالم العزيزي لتراكم الإنذارات، فيما يتواصل غياب فابيو دي ليما للإصابة.

أما الصقور ظل في حالة إعداد متواصل تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي الذي عمل على الاستفادة من فترة توقف الدوري السابقة وقام بتصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات ومضاعفة التحضيرات لبلوغ قمة الجاهزية، مع خوض مباراة ودية بمشاركة لاعبي فريق الرديف أمام مسافي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل.

تركيز

وأكد أيمن الرمادي أن مباراة الوصل تتطلب تركيزاً كاملاً من لاعبيه للخروج بنتيجة الفوز، مشيراً إلى موقف فريقه المتأزم في روليت الدوري وأضاف: لدينا 6 مباريات صعبة ومهمة متبقية في الدوري وجمعيها في غاية الأهمية ولكن حالياً تفكيرنا في مباراة الوصل لأن الفوز فيها يمنحنا دفعة كبيرة ويقربنا من إمكانية المنافسة على البقاء.

وأثنى الرمادي على منافسه وقال إن الوصل فريق قوي يضم عناصر جيدة في صفوفه ويكون أقوى دائماً على ملعبه، ذاكراً أنه يثق في لاعبيه وينتظر منهم ظهوراً جيداً في اللقاء وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث وأضاف: علينا أن نكافح أمام الوصل وفي كل المباريات المقبلة حتى ننجح في تحقيق هدف البقاء.

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