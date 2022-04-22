«محمد بن راشد للإسكان» تنظم بطولة للأحياء السكنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أهمية بطولة كرة القدم للأحياء السكنية الأولى التي نظمتها المؤسسة بمشاركة 4 فرق هي مجمع عود المطينة، ومجمع البرشاء، ومجمع الورقاء، ومجمع القوز، وقال: تأتي البطولة ضمن أولوياتنا لتحقيق بيئة رياضية ممتدة لكل شرائح المجتمع، والبطولة تشكل عاملاً مهماً من عوامل التنمية الرياضية، وضمن خطة إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق.



أشار خالد البناي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمؤسسة، إلى أن المؤسسة سخرت كافة جهودها لضمان نجاح فعاليات البطولة، كما رصدت مكافآت تشجيعية ومعنوية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وتخصيص جوائز تشجعية لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة، مؤكداً حرص المؤسسة على إقامة الأنشطة الهادفة التي تصب لمصلحة شريحة الشباب في المجتمع، كما أنها خطوة مثالية للتعبير عن دورهم الحيوي والفاعل انطلاقاً من شعار الرياضة للجميع.

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