اتحاد الكرة الإماراتي يؤهل 440 مدرباً للرخص الآسيوية والدولية

المصدر: البيان

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أولى اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية كبيرة لعملية تدريب وتأهيل المدربين في الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال البرامج والدورات التدريبية، التي نظمها خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، والخاصة بنيل الرخص التدريبية الآسيوية والدولية، والتي أقيمت وفقاً للمعايير المعتمدة, وتحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

الدورات ( A – B – C ) الآسيوية

بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والدولية 440 مدرباً من مختلف الجنسيات، حيث حصل على الرخصة (A) الآسيوية 48 مدرباً ، والرخصة (B) الآسيوية 47 مدرباً ، فيما نال رخصة الدورة (C) الآسيوية 46 مدرباً.

دورات حراس المرمى الآسيوية

وفيما يتعلق بدورات حراس المرمى، نظمت إدارة الشؤون الفنية باتحاد الكرة دورتين تدريبيتين للمستوى الثاني ونجح في اجتيازها 40 مدرباً، اضافة لدورتين للمستوى الثالث ونال رخصتها 48 مدرباً.

دورة مدربي اللياقة البدنية "المستوى الأول"

تم تنظيم دورة مدربي اللياقة البدنية الآسيوية للمستوى الأول، والتي شهدت مشاركة 18 مدرباً اجتازوها بنجاح.

دورة مدربي البراعم

نظم اتحاد الكرة دورة لمدربي البراعم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 150 مدرباً للفئات السنية، وناقشت العديد من الموضوعات التي لم تقتصر فقط على إعداد وتدريب اللاعبين الصغار، بل امتدت لمحاضرات عن كيفية التغذية الصحيحة ورفع اللياقة البدنية للاعبين بما يتاسب مع أعمارهم.

دورتا الفيفا لمدربي البراعم والناشئين

شارك في دورة البراعم 25 مدرباً من مختلف أندية الدولة، وناقشت المنهجية التدريبية في مراكز التدريب التابعة للاتحاد والأندية وأكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعايير اختيار اللاعبين الموهوبين، أما دورة الفيفا للناشئين فشهدت مشاركة 18 مدرباً.

المحاضرون الوطنيون المعتمدون

قدم محاور الدورات التدريبية مجموعة مميزة من المحاضرين الوطنيين المعتمدين لدى الاتحادين القاري والدولي، وهم: عبدالرحمن الحداد، عبدالمجيد النمر، جمال علي الحساني، خالد محمد الحوسني، الحاي جمعه الأحباب، حورية حسين الطاهري، حسين عبدالعزيز المرزوقي ، طارق أحمد البناي ، زكريا أحمد إسماعيل، حسن إسماعيل المقيم، يوسف سيف الزعابي، بالإضافة للمحاضرين الوطنيين محمد علي البلوشي وسليمان حسن البلوشي المشاركين في برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعداد محاضري التدريب، والذي يمتد لأربعة سنوات.

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