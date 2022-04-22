العبيدي: العروبة قادر على البقاء في «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة بأن فرصة بقاء العروبة مع كبار دوري أدنوك للمحترفين تظل قائمة في ظل تبقي 6 مباريات على نهاية المسابقة وهي تساوي 18 نقطة وقال: أعتقد أنها كافية لظهور الفريق مرة ثانية على التوالي مع كبار دوري الأضواء والشهرة.

وفيما يتعلق بمباراة فريقه المهمة المقبلة أمام الشارقة يوم 30 الجاري في ختام مباريات الجولة 21 أكد العبيدي أن فريق الشارقة يظل من الفرق القوية في خارطة الدوري الإماراتي وسيعود الفريق من مشاركة آسيوية مهمة ولذلك أتوقع أن تكون المباراة قوية بين الفريقين لافتاً إلى أن فريقه استغل فترة توقف الدوري على أكمل وجه بعد إجراء ثلاث مباريات ودية أمام النصر وعجمان والاتفاق السعودي وأعتقد أن هذه المباريات جهزت الفريق تماماً لبقية مباريات الدوري والتي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على جميع اللاعبين وأي فوز يتم سيمنح الفريق دفعة معنوية جديدة لتأمين بقائه في دوري أدنوك.

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وأشار العبيدي إلى أنه تابع عدداً من المباريات لخصمه الشارقة خلال دور المجموعات الحالي والمقام في المملكة العربية السعودية مشيراً إلى أن الشارقة يتطور من مباراة لأخرى مع المدرب الروماني اولاري كوزمين كما أن الفريق يضم في تشكيلته لاعبين يمتلكون قدرات وإمكانات عالية لكن ثقته تبدو كبيرة في لاعبي العروبة في تخطي المرحلة الحالية واستعادة نغمة الانتصارات من جديد. وشدد العبيدي على ضرورة حضور العامل الذهني للاعبي العروبة أثناء المباريات .

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