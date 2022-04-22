13 تجربة تجهز أنديتنا في فترة التوقف

المصدر: دبي - علي الظاهري

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استثمرت 10أندية من دوري أدنوك للمحترفين فترة التوقف في خوض تجارب ودية بسبب مشاركة أندية شباب الأهلي والجزيرة والشارقة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبلغ العدد الإجمالي للمباريات الودية التي خاضتها 9 أندية خلال الأيام الـ 16 في فترة التوقف، 13 تجربة مع أندية محلية وخليجية ومن المتوقع أن تخوض بعض الأندية مزيداً من التجارب في الأيام المقبلة بسبب مبارياتها المؤجلة في الجولة 21 أمام ممثلي الوطن في آسيا.

وخاض فريق العين المنفرد بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة، مباراتين في الأيام الماضية بعد مباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية أمام ضيفه الوصل والتي انتهت لصالح «الزعيم» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجمعت المباراة الودية الأولى العين بفريق جلف اف سي أحد أندية دوري الدرجة الأولى وبطل دوري «الثانية» في الموسم الماضي، وكسب العين أولى تجاربه بثلاثية مقابل لاشيء، فيما جمعته المباراة الودية الثانية بفريق فرسان هيسبانيا المتوج بلقب دوري الثانية أخيراً وحقق «الزعيم» فوزاً عريضاً بنتيجة 7 - 0، ومن المقرر أن يخوض العين مباراة ودية ثالثة أمام فريق الاتفاق السعودي الذي يقيم معسكره الخارجي في العاصمة أبوظبي.

ولعب فريق الوحدة والذي يحتل الوصافة في جدول الترتيب العام برصيد 42 نقطة، مباراتين وديتين، حيث فاز على الوصل في استاد زعبيل بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وتفوق في استاد آل نهيان على نادي الغربية أحد فرق الدرجة الثانية 3 - 2.

جولات حاسمة

وحرص فريق العروبة على استثمار فترة التوقف بخوض 3 مباريات قوية خاصة وأن الجولات المقبلة ستكون حاسمة ومهمة بعد صعوبة موقفه في ظل تواجده في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 10 نقاط، وخسر العروبة في إحدى التجارب أمام النصر 1 - 2 بينما تعادل أمام عجمان 2 - 2 في المباراة الأخرى ثم لعب مع الاتفاق السعودي، كما التقى فريق الإمارات صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بفريق مسافي أحد أندية دوري الدرجة الأولى وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

واستفاد فريق بني ياس الذي يحتل المركز السادس، من تواجد فريق الاتفاق السعودي في الدولة لخوض لقاء ودي انتهى لصالح «السماوي» على حساب شقيقه الفريق السعودي الملقب بـ «فارس الدهناء» بثلاثة أهداف مقابل لاشيء. واكتفى كل من اتحاد كلباء وخورفكان بلعب مباراة ودية واحدة في فترة التوقف، حيث تواجه الفريقان في تجربة جمعتهما انتهت لصالح «النمور» بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب «النسور».

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