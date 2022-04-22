أروابارينا: ثقتي كبيرة في لاعبي «الأبيض» بتجاوز الملحق

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي المنتخب الوطني على تجاوز الملحق الآسيوي أمام أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، وقال إن الأبيض سوف يتجمع يوم 24 مايو المقبل من خلال معسكر مغلق يقام في دبي ويستمر حتى الأول من يونيو، تتخلله مباراة ودية يوم 30 أو 31 مع فريق لم يتم تحديده للآن، ثم يغادر الفريق بعده متوجهاً إلى الدوحة للانخراط في برنامج الإعداد استعداداً لمواجهة الكنغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022، في مباراة واحدة فاصلة، وفي حال اجتيازها سيستمر معسكر الدوحة حتى موعد المباراة الحاسمة مع منتخب بيرو والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر نفسه في العاصمة القطرية.

وبالنسبة للاعبي الشارقة والوحدة طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة فسوف يلتحقان بمعسكر المنتخب يوم 28 مايو، وقال أروابارينا إن قائمة الفريق النهائية سيتم الكشف عنها قبل انتهاء الدوري وبعد الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين المختارين.

فترة مناسبة

وقال مدرب المنتخب الوطني في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، وشهده ياسر سالم مدير المنتخب وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات، إن فترة الإعداد وهي أسبوعان كافية لتجهيز اللاعبين وتهيئتهم للمباراة، وقال هذه الفترة تعتبر الأنسب بعد الاجتماع مع رابطة المحترفين ولجنة المنتخبات لإعادة برمجة الرزنامة المحلية للدوري والكأس سعياً لتوفير الوقت المناسب لإعداد الأبيض بما يتواكب مع أهمية وقوة المباراة، وعن تعرض اللاعبين للإرهاق بنهاية موسم كروي شاق قارياً ومحلياً يقول الأرجنتيني أروابارينا، لا شك أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً في مختلف المنافسات وسوف نحسن التعامل فنياً مع تلك الظروف خلال معسكر الإعداد، وقال المدرب ثقتي كبيرة في اللاعبين بأنهم على قدر المسؤولية الملقاة عليهم وأنهم سيبذلون أقصى جهد لتجاوز تلك المباراة المصيرية.

تألق عموري

وعن رأيه في تألق اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري» مع فريقه شباب الأهلي في مباريات دوري أبطال آسيا، ومدى إمكانية انضمامه لصفوف المنتخب يقول أروابارينا، لا شك أن عودة عموري مكسب لكرة الإمارات لكونه لاعباً مميزاً، وخلال الفترة الماضية عقدت عدة جلسات منفردة مع عموري وبعض اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخب في الفترات الماضية، واتفقنا على الخطوط العريضة التي تضمن عودتهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وقال مدرب المنتخب أتمنى أن يكون هناك تنافس بين اللاعبين لنيل شرف الانضمام للمنتخب الوطني، كما قمت بزيارة عدة أندية والالتقاء بأجهزتها الفنية والإدارية وأشكر تلك الأندية على حسن تعاونها بما يخدم صالح المنتخب. وبالنسبة لمنتخب أستراليا يقول الأرجنتيني أروابارينا: منذ انتهاء مباراة كوريا الجنوبية ونحن نعكف على متابعة منتخب أستراليا بشكل جيد، للتعرف على طريقة لعبه ومستوى لاعبيه، ولا شك في أن المنتخب تعرض في الفترة الماضية لتجديد في صفوفه ولكن هذا لا يمنع أن نقول إنه منتخب قوي وصعب ولا بد أن نحسن الاستعداد له وأن نفرض أسلوب لعبنا وإيقاعنا عليه خلال المباراة الحاسمة سعياً لتحقيق الفوز، الذي يتطلب جهداً كبيراً وعزيمة قوية من الجميع ودعماً جماهيرياً كبيراً لمؤازرة اللاعبين.

دعم الجميع

من جهته قال ياسر سالم مدير منتخب الإمارات، إن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب تضافر كافة الجهود لدعم المنتخب، سعياً لتجاوز عقبة الملحق الآسيوي، وقال نأمل من الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال دعم سفر المشجعين إلى الدوحة لمؤازرة اللاعبين وزيادة حماسهم خلال تلك المباراة الحاسمة، لأن دور الجماهير مهم في مثل تلك المباريات. وشدد مدير منتخب الإمارات على أن إدارة المنتخب تملك الخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة وتعدد الضغوط، وقال لا أعذار في المرحلة المقبلة من أجل تجاوز تلك المباراة القوية، خصوصاً وأن المنافس فريق كبير وعريق ويتمتع ببنية بدنية قوية ومستوى لا يستهان به، وهو ليس بالهين رغم تساوي حظوظ المنتخبين في تحقيق الفوز، وبالنسبة لموضوع لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن قال ياسر سالم، إن هذا الملف أغلق تماماً سعياً لتوفير المزيد من التركيز للمباراة الحاسمة المقبلة أمام المنتخب الأسترالي.

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