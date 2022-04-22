ماجد سالم: يجب إعادة النظر في عدد «المقيمين» بالمراحل السنية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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طالب ماجد سالم مدرب الوحدة والمنتخب الوطني للناشئين السابق، المدرب الحالي لفريق بني ياس تحت 17 سنة، بضرورة إعادة النظر في عدد اللاعبين المقيمين المشاركين في المراحل السنية، وتقليل العدد إلى أقل من 6 لاعبين لمنح فرصة أكبر للاعبين المواطنين ولاكتشاف المواهب، وذلك حتى لا ينعكس الأمر سلباً على المراحل السنية مستقبلاً وخصوصاً المنتخبات الوطنية.

وقال إن عدم وجود اللاعبين المواطنين في المراحل السنية أصبح معاناة، ولا بد من تقنين مشاركة الفئات الأخرى بشكل أكبر، مشيراً إلى أن عدد المقيمين والأجانب المشاركين مع الفرق حالياً كبير للغاية.

وأضاف أن النتائج التي أسفرت عنها دورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 15 سنة التي نظمها نادي الوحدة أخيراً جاءت كارثية، ورأينا فريقاً يخسر بنتيجة 12 - 0، وكشفت عن حجم الفوارق الكبيرة بين الأكاديميات والمراحل السنية في الدولة وفي نظيرتها في أندية أخرى، رغم أنه من المتعارف عليه أن الفوارق ليست كبيرة في المراحل السنية، ودورة زايد للناشئين أثبتت ذلك في سنوات عدة منذ أن انطلقت قبل 20 عاماً.

وتابع: «أتولى حالياً تدريب فريق 17 سنة ببني ياس المشارك في بطولة بني ياس الدولية للناشئين، وللحقيقة لا بد من مراجعة عدد اللاعبين المقيمين المشاركين في المراحل لأننا نرى فرق المراحل الآن بها نسبة كبيرة من اللاعبين غير المواطنين وهو ما قد يؤثر على المنتخبات الوطنية».

معاناة

وأردف: «عانيت سابقاً من هذه المشكلة عندما كنت مدرباً للمنتخب الوطني مواليد 2004، وعندما كنت أذهب للأندية لرؤية اللاعبين لا أجد سوى لاعبين مقيمين فقط، بالطبع إن هناك مقيمين على مستوى عال وسيحققون الإضافة ولكن يجب على الأقل تقليص العدد حتى يحصل الناشئ المواطن على فرصته».

وتابع: رغم أن النتائج غير ذات أهمية في بطولات المراحل السنية إلا أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مثل هذه البطولات، وبالتالي كان يجب عدم الاستعانة بأندية لديها فوارق كبيرة مع أنديتنا، مشدداً على ضرورة توفير المناح المناسب لإقامة بطولات الناشئين ومنحهم فترة كافية للاستعداد والدخول في معسكرات، موضحاً: «على سبيل المثال فريقي بني ياس المشارك في الدورة الحالية تحت 17 سنة، وضعه يختلف عن بقية الفرق حيث يتجمع اللاعبون بعد الإفطار بعكس الأندية الأخرى المقيمة في الفندق ولديها مواعيد محددة».

يذكر أن بني ياس ينظم النسخة الأولى من بطولته الدولية لكرة القدم تحت 17 سنة بمشاركة 8 فرق، إذ أسفرت مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية عن فوز العين على بني ياس بنتيجة 4 - 1، وفوز النجم الأحمر الصربي على الهلال السوداني بسداسية نظيفة.

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