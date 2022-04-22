شباب الأهلي وآهال.. تعزيز حظوظ التأهل الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي،أبوظبي - أحمد عيسى

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يخوض فريقا شباب الأهلي والجزيرة مباراتين مهمتين في التاسعة والربع من مساء اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقام في السعودية، ويلتقي شباب الأهلي مع آهال التركماني باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة، وتشهد المجموعة مواجهة الغرافة القطري مع فولاد خوزستان الإيراني بعد منتصف الليل، باستاد عبدالله الفيصل في جدة، ويلعب الجزيرة مع القوة الجوية العراقي باستاد الملك فهد الدولي بالمجموعة الثانية، فيما يلتقي بعد منتصف الليل الشباب السعودي مع مومباي الهندي. ويلعب «فرسان دبي» بطموح تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، والمعنويات عالية بعد فوز الفريق على الغرافة بنتيجة 8 - 2، وينفرد فولاد بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لشباب الأهلي، و5 نقاط للغرافة، ونقطة واحدة لآهال.



رد الاعتبار



وفي المقابل تعد مباراة الجزيرة والقوة الجوية بمثابة الفرصة الأخيرة لـ «فخر أبوظبي» للمنافسة على بطاقة التأهل، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يتصدر الشباب السعودي برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين لتأكيد تأهله المباشر عن المجموعة، التي يحتل فيها مومباي سيتي الهندي المركز الرابع برصيد 4 نقاط. ويسعى الجزيرة لرد اعتباره من خسارته أمام القوة الجوية في اللقاء الأول بنتيجة 1 - 2.



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