راشد بن حميد: 5 لاعبين إلى «الاحتراف الأوروبي» الموسم المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

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كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة النقاب عن خطة لابتعاث 4 إلى 5 لاعبين شباب خارج الدولة لخوض تجربة لاحتراف في عدد من الأندية الأوروبية خلال الموسم المقبل، من أجل اكتساب مزيد من الخبرات ومعايشة عالم الاحتراف بكل متطلباته، وقال: يجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية والأندية التي ينتمي لها اللاعبون لإكمال كافة الإجراءات الخاصة بتلك الخطوة المهمة.

وكشف رئيس اتحاد الكرة عن خطة أخرى لاختيار 20 إلى 30 طالباً مميزاً في كرة القدم من مختلف الأندية، للانضمام إلى مدرسة داخلية في دبي لخوض برنامج تدريبي كروي مكثف، إضافة إلى الجانب الدراسي والتحصيل العلمي لهؤلاء اللاعبين في خطوة تهدف إلى إعداد لاعبين مميزين يخدمون المنتخبات والأندية ويساهمون في الارتقاء بالمستوى الكروي بما يتواكب مع الطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال حديث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مجلسه الرمضاني أول من أمس، وأشار إلى أن اتحاد الكرة نجح خلال الفترة الماضية في زيادة عدد الأندية المشاركة بنشاط الاتحاد بمختلف المسابقات ليصل إلى 75 نادياً بدلاً من 31 نادياً من قبل، وارتفع عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية إلى 25 ألف لاعب بنسبة 20 %، ووصل عدد الأكاديميات إلى 86 من 38 أكاديمية تنتمي لمدارس لعب مختلفة، في إطار السعي للاستفادة من اللاعبين المقيمين الذين يعتبرون جزءاً من مجتمعنا.

وحول استقدام حكام أجانب قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: الخطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرات هؤلاء الحكام، والارتقاء بمستوى حكامنا من خلال خلق أجواء منافسة تساهم في الارتقاء بالأداء والسعي لزيادة عدد فترات اللعب الحقيقية والتي ارتفعت بفضل تلك الخطوة لتصل إلى 62 دقيقة ونطمح في الوصول إلى ما فوق السبعين بما يساهم في التطور ومواكبة عدد دقائق اللعب القارية والدولية، بما ينعكس على تطور منتخباتنا.

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