«مدارس الإمارات» بطل كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تـوَّج معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، فريق مدارس الإمارات الوطنية بلقب النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بفوزه في النهائي على مكتب البعثات الدراسية بركلات الترجيح 5 - 4، بملعب فندق قصر الإمارات،حضر التتويج راشد سعيد العامري وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية ورئيس اللجنة المنظمة، وسلطان ضاحي الحميري مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، وعبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين.

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