الوحدة يواجه الظفرة والنصر في ضيافة كلباء

المصدر: متابعة – عدنان الغربي، محمد صادق، محمد فضل

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تعود منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في العاشرة مساء اليوم، بمباراتين في انطلاقة الجولة 21، ويستضيف استاد آل نهيان مباراة الوحدة والظفرة ، فيما يحل النصر ضيفاً على كلباء بملعبه، ويأمل الوحدة في مباراته مع الظفرة، تقليص الفارق مع العين المتصدر، ويحتل «العنابي» الوصافة بـ 42 نقطة، فيما يبحث الظفرة عن خطوة جديدة نحو ضمان البقاء ويبلغ رصيده 18 نقطة بالمركز 12 .

واستعاد الوحدة لوكاس بيمنتا، بعد غياب أكثر من شهرين ونصف، ولكن الفريق يفتقد جهود التونسي علاء زهير لنهاية الموسم، إلى جانب وجود أحمد راشد ومحمد برغش في الخدمة الوطنية، وفاز الوحدة على الغربية والوصل ودياً، خلال فترة توقف الدوري. وفي المباراة الثانية، يسعى النصر للعودة إلى سكة الانتصارات، وتحسين مركزه في الترتيب، بعد تأخره إلى المركز التاسع، بجانب رد الاعتبار من هزيمته بالدور الأول من منافسه بثلاثية، ويدخل كلباء، العاشر برصيد 23 نقطة، وهو في أتم الجاهزية، وفاز على خورفكان 4 - 1 ودياً، خلال فترة التوقف.

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