استاد محمد بن زايد جاهز لنهائي الكأس

المصدر: أبوظبي - وام

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اطمأنت رابطة المحترفين على جاهزية استاد محمد بن زايد لنهائي كأس رابطة المحترفين، الذي سيجمع العين وشباب الأهلي، 4 مايو المقبل، واستعرضت عقب الزيارة الميدانية للاستاد، والاجتماع التنسيقي مع ممثلي نادي الجزيرة، الاستعدادات الخاصة بالحدث. واطلع وفد الرابطة برئاسة مصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة على كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لإخراج النهائي في أبهى صورة بوصفه أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، من خلال تعزيز المبادرات الهادفة لجعل الرياضة وسيلة بناء إيجابية.

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