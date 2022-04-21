مهدي علي: شباب الأهلي مطالب بالقتال للفوز في آخر مباراتين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتطلع شباب الأهلي لمواصلة العروض القوية عندما يلتقي مع آهال التركماني غداً الجمعة، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2022.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً الجمعة أيضاً، الغرافة القطري مع فولاد خوزستان الإيراني، على ملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويتصدر فولاد خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة ونقطة لآهال.

وشدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على ضرورة الفوز في آخر مباراتين بالمجموعة، وقال: "تركيزنا الحصول على المركز الأول بالمجموعة، وليس المركز الثاني، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن نفوز في آخر مباراتين".

وأضاف: "المباراة الماضية منحتنا دفعة إيجابية وحماس، ولكن نحن بحاجة للتركيز ومواصلة ذات الوتيرة، ومباراة الغد لن تكون سهلة، ويجب أن نقاتل من أجل الحصول على النقاط الثلاث المهمة".

وأردف: "قمنا بعمل جيد في المباراة الماضية، ولكن إذا لم نفز غداً، فإن تلك النتيجة لا تعني أي شيء، واللاعبون يدركون هذا الأمر، وهم مستعدون للمباراة".

وفي المقابل، قال رسول تشارييف، حارس مرمى آهال: "لا نعاني من أي ضغوطات لأننا استعدينا بصورة جيدة قبل القدوم إلى السعودية، حتى ونحن هنا فإننا نتدرب بصورة جيدة ونستعد لمواجهة الفرق التي سنقابلها".

وأوضح: "هذه المرة الأولى التي نشارك فيها بدوري أبطال آسيا، ونحن كنا ننتظر هذه اللحظة من أجل اكتساب المزيد من الخبرة، وبقي أمامنا مباراتين، وجميعنا متشوقون لخوضها، وسوف نتعامل مع كل مباراة بالتدريج، وسوف نقدم أفضل ما بوسعنا خلالها".

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