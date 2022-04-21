نصف نهائي بطولة «ضدنا» الرمضانية الجمعة

المصدر: دبا – البيان الرياضي

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تقام يوم الجمعة، مباراتا نصف نهائي بطولة «ضدنا» الرمضانية الحادية عشرة، والتي انطلقت يوم 11 أبريل الجاري، بمشاركة 8 فرق، وهى شباب الأهلي، إسبانيا، يونايتد، ليكرز، ميلان، باريس سان جرمان، الحنطوبي، بوشيخة، ويلتقي غداً ميلان ضد الحنطوبي في المباراة الأولى، ويواجه ليكرز فريق يونايتد في المباراة الثانية، والفائز من كل مباراة، يتأهل للمباراة النهائية، التي تقام يوم السبت المقبل، وقدم سامي محمد دويب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر للرعاة الرئيسين، وهما مؤسسة سالم للمقاولات وقارب برشلونة، إلى جانب توجيه الشكر للرعاة الفرعيين، مشيراً إلى أن دورة «ضدنا» الرمضانية، تحظى بوجود كبير من جماهير الفرق، لافتاً إلى وجود سحوبات على أجهزة إلكترونية، وهواتف متحركة، خلال المباراة الختامية، ووجّه سامي دويب، الشكر كذلك لكافة الفرق التي شاركت في البطولة، متمنياً التوفيق للفرق الحالية التي توجد في دوري الأربعة، لافتاً إلى وجود مفاجآت خلال حفل الختام.

وتضم اللجنة المنظمة، كلاً من سامي دويب رئيساً، وعضوية كل من خلفان زايد الزيودي، سعيد محمد الحنطوبي، سعيد الحساني، سهيل الحساني، أحمد الحساني، راشد دويب، حمدان القايدي.

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