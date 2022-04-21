حتا يوافق على تحويل مباراة تتويج النواخذة لملعب دبا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كشف جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة عن تحويل مباراة التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى في الجولة الختامية للمسابقة من ملعب الاعصار الحتاوي الى ملعب دبا الفجيرة في الساحل الشرقي وذلك بعد موافقة إدارة نادي حتا والتي نوجه لها الشكر على هذه البادرة.

وتقام المباراة الختامية يوم 29 ابريل الجاري ، معرباً عن امله في تصريح ل " البيان الرياضي " ان يستمتع الجمهور الكبير بمباراة كبيرة تليق بهذه المناسبة ، وستقام مباراة التتويج على ملعب دبا القديم .

على صعيد آخر نفى جمعة العبدولي الاخبار التي راجت امس باتجاه إدارة النواخذة للتعاقد مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر وخورفكان السابق كما اشيع على مواقع التواصل مشيراً الى ان الخبر عار تماماً من الصحة وإدارة دبا لا تفكر حالياً في أي تعاقدات جديدة سواء على مستوى الجهاز الفني او على مستوى اللاعبين ودوري الدرجة الأولى لم ينتهي بعد .

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