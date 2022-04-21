«مدارس الإمارات» بطل كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تـوَّج معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، فريق مدارس الإمارات الوطنية بلقب النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مكتب البعثات الدراسية بركلات الترجيح 5-4، بملعب فندق قصر الإمارات، عقب انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليظفر بالكأس للمرة الثانية.

وحقق مكتب الأمين العام، بطل النسخة السابقة، المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد انتصاره على سيتي غولف 8 - 0.

حضر التتويج راشد سعيد العامري وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية ورئيس اللجنة المنظمة، وسلطان ضاحي الحميري مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين.

شكر

وتوجّه معالي أحمد محمد الحميري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً حرص الوزارة على إقامة المنافسات الرياضية بهدف تقوية الروابط الاجتماعية بين المشاركين، ما ينعكس على تنمية قدرات الشباب، في أجواء رياضية رمضانية متميزة.

وأشاد معاليه بجهود جميع الجهات المعنية لإنجاح البطولة، التي تحظى بمكانة متميزة، معرباً عن تقديره للحماس والمستويات والروح الرياضية التي اتسمت بها المنافسات، وبارك لفريق مدارس الإمارات الوطنية إثر فوزه باللقب.

دعم

وثمن راشد سعيد العامري، الرعاية والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللذين كانا وراء نجاحات البطولة منذ نسختها الأولى وعلى مدار سنوات طويلة.

وتوجّه بالشكر إلى جميع شركاء النجاح، مجموعة «اتصالات» الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت» الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات» الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة، على رعايتهم التسويقية لمنافسات النسخة التاسعة، مثمّناً جهود الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

دور إيجابي

وأشاد عبدالله الجنيبي بالمستويات الفنية الرائعة التي شهدتها البطولة، مؤكداً أنها تمكنت من ترسيخ أدوارها الإيجابية بين جميع المشاركين، باعتبارها من أكثر البطولات تميزاً كملتقى شبابي اجتماعي رياضي، تطمح دوماً إلى تحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية لتكون منسجمة مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تكريم

وكرمت اللجنة المنظمة الرعاة الرسميين للنسخة التاسعة، مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت»، الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات»، الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة.

وحصل علي الزوهري، من وكالة أنباء الإمارات «وام»، على جائزة أفضل إداري في البطولة، وأحمد الشربيني، لاعب مدارس الإمارات الوطنية، بجائزة أفضل حارس، وفاز يوسف أكيوض، مهاجم مكتب الأمين العام، بجائزة هداف البطولة «8 أهداف»، وذهبت نجومية البطولة إلى زكرياء أكريران، لاعب مكتب البعثات الدراسية، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

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