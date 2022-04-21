"المحترفين الإماراتية" تستعرض تجهيزات استاد محمد بن زايد لنهائي كأس الرابطة

المصدر: وام

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استعرضت رابطة المحترفين الإماراتية الاستعدادات الخاصة بنهائي بطولة كأس رابطة المحترفين، خلال الزيارة الميدانية، والاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع ممثلي نادي الجزيرة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الجهود للتحضير للنهائي المرتقب الذي سيجمع بين العين وشباب الأهلي، يوم 4 مايو المقبل.

واطلع وفد الرابطة برئاسة مصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة على كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالحدث لإخراجه في أبهى صورة بوصفه أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، من خلال توفير التفاعل مع المجتمع، وتعزيز المبادرات الهادفة لجعل الرياضة وسيلة بناء إيجابية.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الثقة الكبيرة باختيار استاد محمد بن زايد لاحتضان المباراة، بالنظر لسجله الحافل بالتميز، في استضافة أهم المباريات في البطولات المحلية والقارية والدولية، وآخرها كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبوظبي بنجاح كبير، بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا، وجرت أيضا مناقشة الجوانب التنظيمية والتسويقية والإعلامية.

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