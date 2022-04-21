الأبيض الإماراتي يتجمع 24 مايو في دبي استعداداً للقاء نظيره الأسترالي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشار مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الأرجنتيني ردولفو أروابارينا إلى أن تجمع الأبيض سيبدأ من 24 مايو المقبل في مدينة دبي، استعداداً لمباراة أستراليا في المحلق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2022، والتي تلعب في 7 يونيو المقبل.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة: سيلتحق لاعبو الوحدة والشارقة بمعسكر الأبيض في دبي بتاريخ 28 بعد انتهائهم من مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما سيخوض المنتخب مواجهة ودية دولية خلال يومي 30 أو 31 مايو المقبل، على أن يغادر إلى الدوحة قبل أسبوع من موعد مباراة أستراليا، وفي حال تخطي الكنغارو سنظل في معسكرنا بالدوحة انتظاراً لمواجهة بيرو في المحلق العالمي، والتي بتاريخ 14 يونيو المقبل.

وكشف مدرب منتخب الإمارات النقاب عن عقده عدة جلسات خاصة مع بعض لاعبي المنتخب لبحث إمكانية عودتهم لصفوف المنتخب مرة أخرى، واجتماعات أخرى مع عدة جهات، منها رابطة المحترفين، إضافة إلى زيارتين للأندية ومتابعة اللاعبين في دوري أبطال آسيا 2022، وجميع تلك التحركات كان الهدف منها هو توفير أفضل السبل لإعداد المنتخب بالشكل المناسب لمباراة أستراليا.

وأضاف أروابارينا: ما يشغلني حالياً هو الجانب البدني للاعبين، خصوصاً ونحن في نهاية الموسم، وقد سيطر هذا الأمر على نقاشاتي مع مسؤولي الأندية حتى لا يحدث إرهاق للاعبين، وخاصة اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا، إذ يلعبون مباريات ضاغطة وفي وقت وجيز، لكنني مقتنع بأننا سنكون جاهزين بدنياً لمباراة أستراليا.

وختم أروابارينا: «من خلال متابعتي للصحافة اللاتينية فهي تقول إن مباراة المحلق العالمي ستكون بين أستراليا وبيرو، لكننا بكل تواضع سنعمل بقوة لمنع حصول ذلك الشيء».

الروح القتالية

وأعرب مدرب منتخب الإمارات عن سعادته بعودة عمر عبدالرحمن (عموري) إلى الملاعب بهذه القوة، بعد فترة غياب طويلة، مضيفاً: «حتماً هذه العودة تصب في مصلحة الكرة الإماراتية وتقدم لها الإضافة، وسبق وأن اجتمعت بعموري وآخرين، وهم يعملون المطلوب منهم للتواجد مع المنتخب في المرحلة المقبلة، وأنا أثق بأن الروح القتالية للاعبي الأبيض ستكون حاضرة، لأنني تعاملت معهم ورأيت الجدية والانضباط من الجميع خلال التجمعات الأخيرة للمنتخب».

ملف شاهين

فيما قال ياسر سالم مدير منتخب الإمارات، عن واقعة اللاعب شاهين عبدالرحمن، إنه تم إغلاقها بتحويلها إلى لجنة الانضباط واتخاذ القرارات حسب اللوائح، وقال: بالنسبة لنا.. ملف شاهين أغلق تماماً، ولدينا مهمة صعبة ونحتاج إلى التركيز فيها خلال الفترة المقبلة، وهي مواجهة أستراليا في المحلق الآسيوي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مفصلية ومهمة لمنتخب الإمارات وتحتاج إلى تكاتف الجميع ودعهم، وكافة الأمور اللوجستية الخاصة بمعسكر المنتخب الذي يسبق مباراة أستراليا في المحلق الآسيوي بالدوحة تم إنجازها بنجاح.

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