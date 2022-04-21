الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.. 3 مواجهات حاسمة لأندية الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد أندية الإمارات الثلاث "الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة" المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لخوض مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الجمعة.

ستكون البداية ضمن منافسات المجموعة الثانية حيث يلتقي فريق الجزيرة مع القوة الجوية العراقي مساء الساعة 21:15 بتوقيت الإمارات، ولن يكون أمام الجزيرة أي خيارات سوى الفوز في الجولة الخامسة وكذلك في السادسة، حتى ينتظر هدايا الآخرين من نتائج المجموعات الأخرى ليتأهل عبر أفضل ثواني.

ويتصدر المجموعة فريق الشباب السعودي برصيد 10 نقاط، يليه كل من الجزيرة ومومباي سيتي والقوة الجوية العراقي برصيد 4 نقاط.

وكان الجزيرة قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة 1 /2 ثم خسارة أمام الشباب السعودي بثلاثية نظيفة، وفوز على مومباي سيتي بهدف دون مقابل، ثم تعادل مع نفس الفريق سلبيا بالجولة الرابعة.

وفي التوقيت نفسه يلتقي شباب الأهلي مع أهال التركمانستاني ضمن مباريات الجولة ذاتها للمجموعة الثالثة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث يعد شباب الأهلي الأكثر حظا من أندية الإمارات في التأهل للدور المقبل.

وربما يكون طريق شباب الأهلي من أجل التأهل بيده وذلك في حال فوزه باللقاء، ثم الفوز بلقاء الجولة السادسة أمام فولاد الإيراني، حتى يتأهل متصدرا للمجموعة الثالثة دون انتظار هدايا الآخرين أو الدخول في أي حسابات معقدة.

ويتواجد فريق شباب الأهلي بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط، حيث يتصدرها فريق فولاد الإيراني برصيد 8 نقاط، ثم يأتي ثالثا الغرافة القطري برصيد 5 نقاط، وأهال التركماني رابعا برصيد نقطة واحدة.

وتختتم مباريات أندية الإمارات بالجولة الخامسة بلقاء الشارقة والهلال السعودي ضمن المجموعة الأولى حيث تقام المباراة على استاد الأمير فيصل "الملز" بعد منتصف ليل السبت الساعة 00:15 بتوقيت الإمارات، وذلك في قمة عربية مجددة بين الفريقين، بدوري المجموعات بعد أن التقيا في الجولة الأولى.

ويسعى الشارقة لتحقيق الفوز في اللقاء حتى تنتعش آماله قبل لقاء الجولة السادسة أمام استقلال دوشنبه بجانب خسارة الريان في مباراتيه المقبلتين أمام كل من استقلال دوشنبه والهلال السعودي، وهو سيناريو يصعب تحقيقه لكنه يبقى واردا من الناحية النظرية حتى يضمن فرصة التأهل من خلال بوابة أفضل ثواني.

وكان الشارقة قد افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الهلال السعودي 1 /2، ثم الفوز على استقلال دوشنبه بهدفين مقابل هدف، تلاه تعادل مع الريان القطري بنتيجة 1/1 ثم خسارة أمامه بالجولة الخامسة بنتيجة 1/3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز