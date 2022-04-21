شباب شمل وجي سي سي في نهائي بطولة الفرجان برأس الخيمة الجمعة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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يلتقي شباب شمل وجي سي سي ساند عند العاشرة والنصف مساء الجمعة في نهائي بطولة الفرجان الرمضانية العاشرة لكرة القدم، التي تنظمها على ملاعبها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة برعاية «العابدي القابضة»، إثراءً للنشاط الرياضي ودعماً لمسيرة الشباب، التي شهدت مشاركة 16 فريقاً واستمرت 18 يوماً.

وجاء تأهل شباب شمل للمباراة الختامية بعد فوزه على فالهالا 3-2، وفاز جي سي سي على بروتون بنتيجة 4-2 في مباراتي نصف النهائي مساء الأربعاء، اللتين شهدتا حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد النجاح اللافت الذي حققته البطولة خلال مراحلها السابقة.

وقال سالم النعيمي مدير عام البطولة: إن الترتيبات اكتملت للنهائي وسط اهتمام كبير من قبل اللجنة المنظمة، وأكد أن الجمعية رصدت كالعادة جوائز مالية للفائزين، مشيراً إلى أن البطل سيتسلم جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 10 آلاف درهم، مع توزيع الجوائز الفردية لأفضل لاعب، وأفضل إداري، وأفضل حارس مرمى، بجانب جائزة الفريق المثالي.

من جانبه قال خلف سالم بن عنبر، مدير عام جميعة الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: إن بطولة الفرجان استطاعت أن تحصل على المركز الأول في مسابقة أفضل مبادرة رياضية اجتماعية، التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، ذاكراً أن ذلك وحده يعتبر دليلاً كافياً على نجاح وقيمة البطولة التي واصلت تميزها في النسخة العاشرة بأداء قوي من الفرق المشاركة وحضور رائع من الجماهير.

وقال بن عنبر إن بطولة الفرجان منذ انطلاقتها عام 2012 تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، خطفت الأنظار وتوالت النجاحات بعدها حتى أصبح مصطلح الفرجان علامة مميزة لبطولات كرة القدم على مستوى الدولة، وتمنى مدير عام جميعة الإمارات للتنمية الاجتماعية أن يأتي نهائي النسخة العاشرة بما يتناسب مع اسم «بطولة الفرجان»، ويكون خير ختام، وتتويجاً للجهود التي بذلها الجميع خلال الفترة الماضية.

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