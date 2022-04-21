أروابارينا يكشف برنامج إعداد «الأبيض» اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يكشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، عن برنامج إعداد الأبيض لمواجهة الكنغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022، المقرر إقامته يوم 7 يونيو المقبل في الدوحة، في مباراة واحدة فاصلة، خاصة بعد إعادة برمجة الروزنامة المحلية للدوري والكأس لتوفير الوقت المناسب لإعداد الأبيض بما يتواكب مع أهمية المباراة، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي.

حيث من المقرر أن ينطلق معسكر إعداد الأبيض عقب انتهاء منافسات الدوري مباشرة، حيث سيتم منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب آخر جولة بالدوري يوم 23 مايو، وسيغيب عن انطلاقة المعسكر لاعبو الشارقة والوحدة طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ستقام يوم 27 مايو علي ملعب هزاع بن زايد في العين، على أن ينضم اللاعبون لمعسكر الفريق بعد انتهاء المباراة.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة منتخب أستراليا بشكل جيد، ومشاهدة مبارياته الأخيرة في التصفيات الآسيوية، وتحليل أدائه فنياً والتعرف على مستويات اللاعبين، من أجل وضع الخطة المناسبة لاجتيازه.

من جهة أخرى يحشد المنتخب الأسترالي كل أسلحته استعداداً لملاقاة الأبيض، وسوف يقيم الكنغارو معسكر إعداد في الدوحة أول يونيو المقبل.

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