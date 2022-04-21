عمار النعيمي يشيد بدعم واهتمام القيادة بالرياضة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة، إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين فئات المجتمع كافة واستثمار الأنشطة الرياضية والترفيهية في تجسيد وحدة التلاحم بين كافة فئات المجتمع، جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات كرة القدم ضمن دورة عجمان الرياضية التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مؤكداً أن النسخة الثانية من دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات «عجمان 2022» في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للأهداف الكبيرة للرياضة في ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: إن النسخة الثانية جاءت أكثر تطوراً ونجاحاً وأوسع مشاركة من قبل الدوائر والمؤسسات في عجمان وتفاعلاً من الجمهور، وأكدت تجاوز مجتمعنا لجائحة «كورونا» وحققت أهدافها كإحدى الفعاليات الرمضانية المميزة في عجمان، وتقدم سموه بالتهنئة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان على فوزها ببطولة كرة القدم.

تتويج

وتوج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، فريق دائرة البلدية والتخطيط بطلاً لمنافسات كرة القدم، بعد فوزه الكبير على فريق جامعة عجمان 5 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب مركز كواترو الرياضي، ليحافظ البلدية والتخطيط بهذا الإنجاز على لقبه الذي فاز به في النسخة الأولى عام 2019، وحضر مراسم التتويج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة، وكرم سمو ولي عهد عجمان الشركات الراعية والشخصيات الرياضية في عجمان على رأسهم عبد الله سعيد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق.

وفي فئة الجوائز الفردية تم اختيار يوسف صافي أفضل لاعب في البطولة، وعصام علاء هداف البطولة، وخالد نور أفضل حارس، وديفيد زاكي أفضل مدافع، ومحمد النعيمي أفضل لاعب وسط، وسلطان الوحشي أفضل مدرب، وسامي الهامور أفضل إداري، وحصل فريق جامعة عجمان على جائزة الفريق المثالي، بينما نالت الإدارة العامة للدفاع المدني جائزة أفضل جهة حكومية تفاعلت مع الفعاليات.

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