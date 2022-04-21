6 مباريات مصيرية لـ«الصقور» في الدوري

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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تنتظر فريق الإمارات 6 مباريات حاسمة ومصيرية في دوري أدنوك للمحترفين الذي يصارع فيه من أجل تفادي شبح الهبوط والبقاء في المنافسة التي كان قد عاد إليها في الموسم الحالي بعد غيابه عنها لموسمين، ويمتلك «الصقور» 9 نقاط في رصيده حتى نهاية الجولة 20 نالها بفوزين و3 تعادلات وضعته في المركز الأخير، بفارق نقطة عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير وبفارق 9 نقاط عن الظفرة الذي يحتل المركز الثاني عشر، ليكون مطالباً بتجاوز نقاط العروبة والظفرة والتقدم عليهما في جدول الترتيب، ما يؤكد صعوبة مهمته.

ويستهل الصقور مبارياته الست المتبقية بلقاء الوصل بعد غد على ملعب الأخير في الجولة 21، ثم يستضيف بني ياس في الجولة 22، ويذهب لمقابلة اتحاد كلباء في الأسبوع 23، ليلتقي بضيفه العروبة في الجولة 24 وستتحدد أهمية هذه المباراة وفقاً للنتائج التي يحققها الفريق في الجولات التي تسبقها، ثم يواجه مضيفه الشارقة في الجولة 25 وأخيراً يستقبل عجمان في ختام المنافسة على ملعبه.

مقارنة

وتبدو مهمة الصقور في الخروج بنتائج إيجابية أقل صعوبة من المباريات التي خاضها في النصف الأول من الدور الثاني، والتي التقى فيها بعدد من فرق المقدمة، بعكس منافسيه على البقاء «العروبة والظفرة» اللذين تنتظرهما مواجهات أقوى، لكن ذلك لا يقلل من صعوبة مهمة الصقور الذي سيحتاج إلى الفوز في معظم مبارياته المتبقية مع تعثر منافسيه على البقاء لضمان عدم العودة إلى دوري الهواة.

إصرار كبير

ورغم صعوبة المهمة لكنّ هناك إصراراً كبيراً وسط اللاعبين والجهازين الفني والإداري بجانب إدارة النادي على البقاء في المنافسة والقتال حتى النهاية، ورفض هادف سيف مدير الفريق الاستسلام وقال إنه لم يفقد ثقته في لاعبيه ويرى أن الفرصة ما زالت موجودة لتفادي الهبوط، مؤكداً أنه يدرك صعوبة المهمة لكن لا بدّ من مضاعفة الجهد والعمل على الاستفادة من الفرصة المتاحة.

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