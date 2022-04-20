«المنشآت» بطل رمضانية «شرطة دبي» الكروية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بطلاً لبطولة شرطة دبي الكروية الرمضانية 2022، بعد أن انتزع فوزاً صعباً على فريق مركز شرطة البرشاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام لقاء ماراثوني شهد الإثارة والتحدي رغم تبادل التقدم لينجح فريق المنشآت من حسم النتيجة لصالحه بتسجيله الهدف الثالث في ختام المباراة التي شكلت مسك ختام البطولة مع صافرة النهاية للحكمين زايد العولقي وعامر قادري.

جاء ذلك خلال السهرة الكروية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ليسدل الستار على منافسات بطولة خماسيات كرة القدم التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية في قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بشرطة دبي، وشهدت مشاركة 14 فريقاً مثلت إدارات ومركز شرطة دبي وأقيمت منافساتها بنظام خروج المغلوب، واحتضن منافساتها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

حضور

شهد اليوم الختامي للبطولة والذي تحول إلى مهرجان كروي شارك فيه العديد من قيادات فريقي المباراة الختامية وعدد من الضباط ومسؤولي البطولة وجماهير الفريقين، وبمقدمة الحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العقيد ماجد السويدي، والمقدم مصطفى محمد رئيس قسم المرور بالمركز، والمقدم طلال المنصوري نائب مدير إدارة أمن المنشآت والطوارئ، والمقدم عبد الباسط علي مدير الشؤون الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، واللجنة الفنية المكونة من النقيب نادر راشد، وإبراهيم عبد الله، ومحمد علي، والنقيب عمر الزبير المرزوقي مشرف فريق البرشاء، ومدربه الملازم طارق الطواش، ومحمد البيومي الرئيس التنفيذي لشركة سوب لاند وفيجن أوف الراعي الرئيسي لفريق البرشاء.

شكر

من جانبه، وجه العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء التهنئة لفريق المنشآت بفوزه بكأس البطولة في ختام المباراة النهائية للبطولة، وأعرب عن سعادته لما قدمه الفريقان من مستوى رفيع ويستحقان التهنئة والكأس، ولكن هذه الرياضة لا بد من بطل ووصيف، ولم يخف أمنياته بفوز فريقه بالبطولة لما قدمه خلال مشواره بالبطولة.

وأكد بن شفيع حرص فريقه على التواجد والمشاركة الإيجابية في العديد من البطولات وخاصة التي تنظمها شرطة دبي، وسبق أن حقق فريقنا العديد من الإنجازات، وختم حديثه بتوجيه الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي والتي دأبت على إقامتها بشهر رمضان المبارك لتعزز وتنمية الروابط والتألف بين منتسبي الإدارات ورفع اللياقة البدنية بما يحقق الأهداف المنشودة من إقامتها.

إشادة

بدوره، ثمن المقدم طلال المنصوري، نائب مدير إدارة أمن المنشآت والطوارئ، أهمية مثل هذه البطولات التي تقيمها شرطة دبي سنوياً، لما لها من دور في إكساب المشاركين لياقة بدنية عالية، وخلق روح التنافس بين منتسبي شرطة دبي، موضحاً: إن شرطة دبي لا تدخر جهداً من أجل تطويع الرياضة بالشكل الأمثل؛ لخدمة الرياضة والرياضيين في شرطة دبي، وذلك بتوجيهات ودعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة وتنظيم من إدارة الشؤون الرياضية في قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بشرطة دبي.

وشدد المنصوري على أهمية تواجد فريقهم والذي يأتي وفق توجيهات واهتمام اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والتي ترسخ مزيداً من الألفة والمحبة بين جميع عناصر شرطة دبي وسط أجواء تنافسية شريفة في الشهر الفضيل، رغم ما تشهده المباريات من تحد وإثارة في سعي الجميع للفوز، وختم حديثه بتوجيه الشكر للمنظمين والحكام ولجميع المساهمين في إنجاح البطولة.

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