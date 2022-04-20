أبيض الشواطئ يختتم محطة إعداده الثانية لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، أول من أمس، محطة إعداده الثانية ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشاطئية، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات وهي «الإمارات، السعودية، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت وعُمان».

وخاض منتخبنا الوطني خلال هذه المحطة 6 مباريات دولية ودية أمام منتخبي لبنان وسويسرا، حيث فاز على المنتخب اللبناني في الودية الأولى (4 – 3) وخسر في المباراتين الثانية والثالثة (4 – 5) و(4 – 7) على التوالي، والتقى المنتخب السويسري في ثلاث مواجهات أخرى، خسر الأولى والثانية (6 – 7) و(4 - 7)، بينما حقق الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة (4 – 1).

وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة الإسباني راميرو أماريللي على تجربة وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين ضمن القائمة الحالية وعددهم 23 لاعباً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز