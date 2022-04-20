افتتاح مميز لبطولة الفرجان بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت أمس منافسات بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة ضمن مبادرة فرجان برعاية مصرف أبوظبي الإسلامي بمشاركة 8 فرق تمثل كافة أحياء ومناطق إمارة الفجيرة والتي تستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك وجاء الافتتاح رائعاً وأنيقاً بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة وناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي والعميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية و العميد أحمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية والعقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني مدير مكتب القائد العام وحميد خميس اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي بالإضافة إلى ضيوف شرف البطولة لاعبي منتخب الإمارات 90 الكابتن عدنان الطلياني والكابتن عبدالله سلطان والكابتن خليل غانم والكابتن عبدالرحمن محمد والكابتن فهد عبدالرحمن والكابتن عبدالعزيز محمد والكابتن بدر صالح والكابتن حسين غلوم، وجمع من الجمهور الرياضي من رموز الحركة الرياضية بالفجيرة.

وشمل الحفل مباراة استعراضية التي انطلقت بدايتها بأقدام أصحاب الهمم أطفال التوحد كمبادرة إنسانية لدمجهم مع أفراد المجتمع في هذا الحدث الرياضي حيث جمعت المباراة نجوم الجيل الذهبي لنادي الفجيرة الرياضي ونادي العروبة الرياضي.

تكريم

وبعد ذلك قام راعي الحفل برفقة ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني بتكريم نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الإمارات تقديراً لعطائهم الذي سيظل خالداً في ذاكرة الجمهور الرياضي في الإمارات، وتكريم أبطالنا أصحاب الهمم أطفال التوحد، كما تخلل الافتتاح عروض موسيقية قدمتها فرقة موسيقى الشرطة.

ومن جانبه أكد العميد محمد الطنيجي حرص وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة في تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف لخلق جو من الألفة بين أفراد المجتمع لتعزيز كافة المجالات المجتمعية ومنها الرياضية وأهمية إقامة البطولات والفعاليات في شهر رمضان، تشجيعا ً لممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة والإيجابية في المجتمع.

ومن ثم بدأت منافسات البطولة حيث أقيمت المباراة الافتتاحية والتي شهدت فوز فريق «شرطة الفجيرة» على فريق فريج الغرفة بنتيجة 2 -0 وفي المباراة الثانية اكتسح فريق الدفاع المدني بالفجيرة نظيره فريق الاتحاد للكهرباء والماء بنتيجة 4 - 2.

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