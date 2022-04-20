سواريز مع بني ياس حتى 2024

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح بني ياس في تجديد عقد لاعب خط الوسط المتألق الأرجنتيني غاستون سواريز لمدة موسمين ليستمر اللاعب في صفوف السماوي حتى عام 2024. وأكد بني ياس أن التجديد مع سواريز والتوقيع مع اللاعب جاء بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الموسم الرياضي الحالي والسابق، إذ انضم اللاعب إلى بني ياس في يونيو 2020 قادماً من ارسنال سارندي الأرجنتيني.

يذكر أن بني ياس نجح في تجديد عقد الثلاثي الأجنبي سواريز ومن قبله المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز