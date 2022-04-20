80 يوماً توقفات دوري «أدنوك»

المصدر: دبي-علي شدهان

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بلغ إجمالي الأيام الناتجة عن سلسلة التوقفات الـ 7 التي شهدتها «روزنامة» دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات للموسم الجاري 2022-2021، ما مجموعه 80 يوماً، أفرزت 4 إيجابيات، وأظهرت 5 سلبيات، انعكست بمجملها على مسار الأندية الـ 14 المشاركة في البطولة، خصوصا، وعلى واقع كرة القدم الإماراتية بصورة عامة، لا سيما ما يتعلق بالمنتخب الوطني.

7 توقفات

وتوزعت التوقفات الـ 7 لدوري «أدنوك» لكرة القدم للموسم الجاري، على 4 توقفات في عام 2021، الأول خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر، والثاني، من الفترة 4 حتى 12 أكتوبر، والثالث، خلال الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر، والرابع من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

3 محطات

وشهد العام الجاري 2022، توقف قطار دوري «أدنوك»، في 3 محطات، الأولى خلال الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير، والثانية من 21 حتى 29 مارس، والثالثة خلال الفترة من 6 حتى 21 ابريل الجاري، وذلك حتى الجولة 20 من جولات البطولة.

4 فرق

وتعود أسباب التوقفات الـ 7 لقطار دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، إلى استحقاقات منتخب الإمارات الأول في مشواره في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى «مونديال» 2022، ومشاركة 4 فرق تمثل الدولة في دوري أبطال آسيا، بني ياس خرج من الدور التمهيدي، فيما يخوض الثلاثي المؤلف من شباب الأهلي والجزيرة والشارقة، منافسات دور المجموعات.

6 جولات

ورغم توقف قطار دوري «أدنوك» للمحترفين في 7 محطات منذ انطلاقته في 19 أغسطس 2021، وحتى انقضاء جولته الـ 20، والتي أقيمت أيام 3 و4 و5 أبريل الجاري، إلا أن هناك توقعات بتوقف أو أكثر في الجولات الـ 6 المتبقية من مشوار البطولة، وذلك في ضوء مسيرتي «الأبيض» الإماراتي في ملحق «مونديال» 2022، وأندية الإمارات في دوري أبطال القارة الصفراء.

4 إيجابيات

وتمثلت الإيجابيات الـ 4 التي افرزتها توقفات دوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات، بالأولى، زيادة عدد مباريات لاعبي منتخب وفرق الإمارات، نتيجة توسع دائرة خوض المنافسات على الصعيد الخارجي، والثانية، تحقيق قدر مقبول من الاحتكاك الخارجي للاعبي الإمارات، والثالثة، حتمية التخطيط المبكر لرسم «جدولة» دقيقة تتوافق مع الاستحقاقات الخارجية، للمنتخب الوطني والأندية، وذلك من قبل القائمين على شؤون اللعبة، سواء من طرف اتحاد كرة القدم، أو رابطة دوري المحترفين، الرابعة، العمل على خوض لقاءات ودية مع فرق محلية أو زائرة إلى الإمارات.

5 سلبيات

أما السلبيات الـ 5 التي أظهرتها سلسلة التوقفات الـ 7 لدوي «أدنوك»، فتمثلت في الأولى، بعدم ثبات «رزنامة» البطولة لأطول فترة ممكنة من الموسم، والثانية، تعرض لاعبي المنتخب والأندية إلى الإرهاق نتيجة ازدحام «جدول» الموسم بالمباريات محلياً وخارجياً، والثالثة، التفاوت في تركيز اللاعبين بين المباريات المحلية والخارجية، وانعكاس ذلك على مستوى الأداء العام لبعض اللاعبين، الرابعة، التعرض إلى الإصابات، ما يعني زيادة الكلفة المادية والفنية على الأندية، خصوصاً عند غياب لاعب مهم عن تشكيلة فريقه، الخامسة، صعوبة استعادة «رتم» المباريات لدى اللاعبين، وبالتالي، زيادة مستوى صعوبة مهمة مدربي الأندية.

رصيد التوقفات

وبلغ مجموع أيام التوقفات الـ 7 لدوري «أدنوك»، 80 يوماً، موزعة على 9 أيام لكل من التوقفات الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، و19 يوماً للتوقف الرابع، وذلك لخوض «الأبيض» استحقاقي تصفيات «مونديال» 2022، وكأس العرب، و16 يوما للتوقف السابع لمشاركة 4 من فرق الإمارات في الدورين التمهيدي والمجموعات لدوري أبطال آسيا.

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