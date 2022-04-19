«الهواة».. النواخذة «عريس» والبطائح يقترب من الحلم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حملت مباريات الجولة 28 أخباراً سارة لجماهير النواخذة والتي احتفلت قبل أسبوع بالصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وتبعتها بضمان درع دوري الهواة قبل يومين بعد التعادل مع دبا الحصن بهدف ليصل الفريق برصيده إلى 69 نقطة وهو الرقم الذي يصعب على أي فريق يأتي من خلف النواخذة في الوصول إليه، أما على مستوى الوصافة فقد استعاد البطائح المركز الثاني بعد الفوز الرباعي على الرمس ليقترب الفريق خطوة من تحقيق حلم التأهل.

في الوقت نفسه تلقت جماهير العربي ضربة موجعة بالتعادل بهدف أمام الحمرية البعيد تماماً عن مواقع التأهل، ليتخلى ممثل أم القيوين عن مركز الوصيف بفارق نقطة عن البطائح الذي رفع رصيده إلى 61 نقطة فيما للعربي 60 نقطة، وبات تأهل البطائح بأقدام لاعبيه، حيث يتعين عليه تحقيق الفوز على التعاون في المباراة المقبلة وعلى الحمرية في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، كذلك العربي مهمته تحقيق الفوز على دبا الفجيرة بعد أيام وكذلك تخطي عقبة الفجيرة في انتظار تعثر البطائح ولو بالتعادل أمام منافسيه.

معجزة

وفيما يتعلق بدبا الحصن الرابع، فقد تراجعت حظوظه كثيراً بعد التعادل أمام النواخذة، وكان الحصن متقدماً بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليسقط في فخ التعادل أمام دبا الذي كانت تكفيه نقطة وحيدة وتمكن من الحصول عليها من عرين الحصن، ليخسر الفريق المضيف أغلى نقطتين «57 نقطة»، لكن فرصته على الورق تظل قائمة لكنها صعبة ويحتاج ربما لمعجزة تتمثل في خسارة البطائح والعربي لمباراتيهما المقبلتين بشرط فوز الحصن على الفجيرة والذيد.

الجولة 29

وتقام مباريات الجولة 29 في توقيت واحد هو العاشرة من مساء السبت المقبل وتجمع دبا ضد العربي، البطائح والتعاون، الحصن أمام الفجيرة، والحمرية مع حتا، ومسافي وغلف إف سي، والذيد أمام سيتي، ومصفوت ضد الجزيرة الحمراء.

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