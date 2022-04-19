«مدارس الإمارات» و«مكتب البعثات» في نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، مساء الأربعاء، عندما يلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب البعثات الدراسية، في المباراة النهائية التي تقام على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، في حين يلعب مكتب الأمين العام ضد نادي سيتي جولف على المركز الثالث والميداليات البرونزية، في البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وجرد مكتب البعثات الدراسية نظيره مكتب الأمين العام من لقبه، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل، الاثنين، في لقاء قوي شهد تنافساً عالياً بين الطرفين، وتمكن مكتب البعثات الدراسية من الوصول إلى النهائي بهدف سجله سهيل الحربي في الشوط الثاني، وسعى مكتب الأمين العام جاهداً إلى إدراك التعادل لكن تألق حارس الخصم حال دون ذلك.

وفي المواجهة الثانية، واصل فريق مدارس الإمارات الوطنية تألقه في البطولة وتحقيق الانتصارات المتتالية، وتفوق على نادي سيتي جولف بثنائية الهداف أحمد سمير، الذي سجل الهدفين في الشوطين الأول والثاني، وذلك خلال المواجهة التي كانت فيها الأفضلية لمدارس الإمارات الوطنية معظم أوقات اللعب.

وتمكن أحمد سمير، مهاجم مدارس الإمارات الوطنية، من رفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

وسيتجدد اللقاء بين مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية للمرة الثانية، في العاشرة من مساء الأربعاء، بعدما تفوق الأول على الثاني في افتتاح مشوارهما بالبطولة في دور المجموعات، وذلك بهدفين دون رد، ومن المتوقع أن تكون المواجهة قوية للغاية، كون أن مدارس الإمارات الوطنية لم يتذوق طعم الهزيمة وتصدر مجموعته بـ 9 نقاط، إضافة إلى أنه يملك أقوى خط هجوم في البطولة «8 أهداف»، كما لم تهتز شباكه بأي هدف في المباريات الأربع الماضية، مما يجعله صاحب أقوى خط دفاع أيضاً في النسخة التاسعة، بينما سيدخل مكتب البعثات الدراسية المباراة بهدف الثأر والسعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى في مسيرته، في الوقت الذي يرغب فيه فريق مدارس الإمارات إلى تحقيق البطولة للمرة الثانية بعدما توج بها في النسخة قبل الماضية.

وقبل نهائي البطولة، سيلتقي مكتب الأمين العام بنادي سيتي جولف في التاسعة مساء، في مواجهة مكررة بعد التي جمعتهما في مرحلة المجموعات، كسبها مكتب الأمين العام برباعية مقابل هدفين، وسيحصل الفائز على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

الحكام

من المقرر أن يشرف على إدارة المباراة النهائية طاقم حكام مكون من الدولي حمد علي يوسف بجانب أحمد سالم.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى والهداف، بجانب أفضل إداري.

يذكر أن البطولة تقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز