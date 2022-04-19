«البرشاء» و«المنشآت» على لقب رمضانية شرطة دبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي في العاشرة مساء اليوم وعلى أرض ملعب كرة القدم بنادي ضباط شرطة دبي فريق مركز شرطة البرشاء مع فريق شرطة المنشآت في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ولا التعويض في سعي الفريقين للفوز ببطولة خماسيات كرة القدم للإدارات والمراكز الرمضانية 2022 بشرطة دبي والتي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بشرطة دبي.

وتقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب ومدة الشوط 12 دقيقة وفي حالة التعادل يتم اللجوء إلى 3 ضربات جزاء لكل فريق لتحديد الفريق الفائز.

ضربات الترجيح

وحسمت ضربات الترجيح النتائج النهائية لمباراتي دور قبل النهائي التي أقيمتا مساء الاثنين، بخروج فريق المرور وأمن المواصلات بختام المباراتين اللتين قادهما الحكمان زايد العولقي وعامر قادري وبحضور ومتابعة المقدم عبد الباسط علي مدير الشؤون الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، واللجنة الفنية المكونة من النقيب نادر راشد وإبراهيم عبد الله ومحمد علي.

فوز البرشاء

ففي المباراة الأولى والتي جمعت فريقي البرشاء والمرور جاءت مثيرة طوال شوطيها رغم تقدم النتيجة لصالح فريق البرشاء، إلا أن فريق المرور نجح في إدراك التعادل 2/2 مع نهاية الشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح الثلاث لكل فريق وفق لوائح ونظام البطولة والتي نجح في النهاية فريق البرشاء بتسجيل الضربات الثلاث مقابل ضربتي جزاء لفريق المرور لينجح في النهاية فريق البرشاء في تحقيق الفوز 5/4.

إخفاق أمن المواصلات

ولم تختلف المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي المنشآت وأمن المواصلات عن المباراة الأولى من حيث الإثارة والندية وكذلك الحال بالنسبة للنتيجة والتي حسمتها الضربات الترجيحية بهدفين مقابل هدف بعد أن تعادل الفريقان بنهاية المباراة بهدف لكل منهما، ليدفع فريق أمن المواصلات ضريبة إخفاقه في تسجيل أي ضربة ترجيحية مقابل تسجيل ضربة وحيدة لفريق المنشآت ليعلن عن نفسه طرفاً في نهائي البطولة الليلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز