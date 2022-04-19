كوزمين: الشارقة بحاجة لحكم قادر على احتساب ركلات الجزاء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، حاجة فريقه لقليل من الحظ وإلى حكم يكون قادراً على احتساب ركلات الجزاء، جاء ذلك في تعليقه على مواجهة فريقه للريان القطري في افتتاح الجولة الرابعة لفرق المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، حيث يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء بإستاد الملك فهد بالرياض.

وقال كوزمين تفصيلاً: "فريقنا بحاجة لأن يكون أكثر حظاً وأكثر قدرة على ترجمة الفرص وليس كما ظهر في المباراة السابقة، كما يجب التركيز على ألا يسجل المنافس من تسديدة وحيدة على المرمى، ونحتاج إلى حكم يكون قادراً على احتساب ركلات الجزاء الواضحة لا كالتي لم تحتسب لنا في المباراة السابقة".

وكان الشارقة خاض مباراته السابقة أمام الريان نفسه وانتهت بالتعادل 1-1، ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط "4 لكل منهما".

وشدد كوزمين أولاريو على ضرورة تحقيق الفوز، إذا ما أراد الفريق التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة، وأشار إلى معرفة الجهاز الفني للفريقين ببعضهما البعض بعد المباراة الأخيرة مستبعداً في نفس الوقت لجوء الريان إلى تغييرات كبيرة على مستوى خطته، وعليهم المجازفة أكثر والهجوم إذا أرادوا الفوز في المباراة وسيرى إذا كان هذا الانفتاح الهجومي للمنافس في مصلحة فريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز