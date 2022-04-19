شباب الأهلي يحقق فوزاً تاريخياً ويُمطر الغرافة بثمانية أهداف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حقق شباب الأهلي، 3 نقاط غالية ومهمة اليوم الثلاثاء، بفوزه الكبير القاسي على الغرافة القطري 8-2، في مباراتهما على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل أهداف شباب الأهلي، توماس أولسن هدفين في الدقيقتين 14 و40، وحارب سهيل في الدقيقة 42، وعزيز غاييف هدفين في الدقيقتين 49 و83، وكارتابيا في الدقيقة 51، ومحمد جمعة في الدقيقة 66، وعبد العزيز صنقور في الدقيقة 78، وأحرز هدفي الغرافة، أحمد علاء في الدقيقة 16، وسفيان هاني في الدقيقة 59.

وصعد شباب الأهلي من المركز الثالث إلى الثاني بوصوله إلى 6 نقاط، بعد وجبة "السحور" الدسمة في شباك الغرافة، وبعد 3 تعادلات لـ"فرسان دبي" في الجولات الثلاث الأولى، بينما تراجع الغرافة من الصدارة إلى المركز الثالث، بعدما توقف رصيده عند 5 نقاط.

بينما أنفرد فولاد خوزستان الإيراني، بصدارة المجموعة بوصوله إلى 8 نقاط، بعد فوزه 1-0، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء أمس، على آهال التركماني، والذي يقبع في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.

وجاء الشوط الأول، سريعاً من الفريقين، وبكر شباب الأهلي بالتسجيل من كرة تبادلها عمر عبد الرحمن "عموري" وكارتابيا وأولسن، وسددها "عموري" قوية في الدقيقة 14، وارتدت من حارس الغرافة، وقابلها أولسن برأسية قوية محرزاً هدفاً أول لـ"فرسان دبي".

وأدرك الغرافة، التعادل سريعاً في الدقيقة 16، عن طريق لاعبه أحمد علاء، بعد تمريرة وصلته من سفيان هاني، وعاد شباب الأهلي، للتقدم بهدف ثاني في الدقيقة 40، برأسية قوية أخرى من أولسن، بعد عرضية من كارتابيا، ثم عزز "فرسان دبي"، تقدمهم بهدف ثالث في الدقيقة 42، بمهارة فنية عالية من حارب سهيل.

وأنهى شباب الأهلي على منافسه تماماً في الدقائق الأولى للشوط الثاني، بعدما سجل عزيز غاييف، هدفاً رابعاً من ركلة حرة مباشرة سددها قوية وغيرت اتجاهها في جسد المدافع وسكنت شباك الفريق القطري في الدقيقة 49.

ثم أحرز كارتابيا، الهدف الخامس لشباب الأهلي في الدقيقة 51، بعد هجمة سريعة من الجانب الأيمن، وتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من المتألق "عموري".

وقلص الغرافة الفارق بهدف ثاني سجله سفيان هاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، بعدما سددها في المرة الثانية، إذ أعاد الحكم الركلة لتحرك ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، قبل تسديد الكرة في المرة الأولى، والتي تصدى فيها للركلة.

وتمكن محمد جمعة "بيليه"، من تسجيل هدف سادس لشباب الأهلي في الدقيقة 66، بعد تمريرة من "عموري"، وضعته في مواجهة انفراد مباشرة مع حارس الغرافة، وأحرز المدافع البديل عبد العزيز صنقور، الهدف السابع لشباب الأهلي في الدقيقة 78، بتسديدة قوية "لا تصد ولا ترد" من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف غاييف، هدفه الشخصي الثاني والثامن لشباب الأهلي من ركلة حرة مباشرة سددها قوية في الدقيقة 83، ليخرج "فرسان دبي" بانتصار هو الأكبر في تاريخ مسيرة الفريق في دوري أبطال آسيا.



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