الجزيرة يكتفي بنقطة أمام مومباي

المصدر: متابعة ـ ياسر قاسم، أحمد عيسى

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تعادل الجزيرة ومومباي سيتي الهندي سلبياً، أمس، باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، جاءت المباراة متوسطة المستوى أضعفت نتيجتها حظوظ الفريقين في التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسة، وذلك قبل مباراتين من نهاية مرحلة المجموعات، ورفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط مع أفضلية الجزيرة في المواجهات المباشرة.

شهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لمومباي في الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات لكنه لم ينجح في اختراق دفاع الجزيرة الذي لعب بتماسك وتصدي لاعبيه الشباب الذين يشاركون لأول مرة بشكل أساسي محمد اليماحي ونواف الحارثي بجانب زايد سلطان وخليفة الحمادي للهجوم الهندي، وأتيحت للجزيرة 3 فرص مهدره بالشوط.

وتقاسم الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، وغابت الهجمات الخطرة باستثناء بعض المحاولات القليلة.

ويتجدد في التاسعة والربع من مساء اليوم لقاء الشارقة والريان القطري باستاد الملك فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري الأبطال، ويلعب في المجموعة تفسها «بعد منتصف الليل» الهلال السعودي واستقلال توشنبه الطاجيكي. ويلغ رصيد كل من الشارقة والريان 4 نقاط مع أفضلية للشارقة في الأهداف، وتحدد نتيجة المباراة، حظوظ الفريقين في التأهل من المركز الثاني بعد أن أصبح المركز الأول محجوزاً للهلال السعودي صاحب العلامة الكاملة.

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