توقيت موحد لآخر جولتين في «الأولى»

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

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قرر اتحاد الكرة إقامة الجولتين الأخيرتين لدوري الدرجة الأولى «الهواة» في يوم واحد، حيث تقام جميع مباريات الجولة 29، السبت المقبل، والجولة الأخيرة يوم 28 الجاري، لتطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأندية، المتنافسة على المركز الثاني وهي البطائح «61 نقطة»، والعربي «60 نقطة» ودبا الحصن «57 نقطة»، وسيتم إسناد إدارة مباريات الفرق المتصارعة على الوصافة إلى أطقم تحكيم دولية، فيما يخطط الاتحاد لتنظيم احتفالية لائقة بتتويج دبا الفجيرة بدرع دوري الأولى وعودته إلى «المحترفين».

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