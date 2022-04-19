تألق بني ياس والعين في «دولية الناشئين»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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فاز بني ياس على الهلال السوداني 5 - 0، في افتتاح البطولة الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، التي ينظمها النادي، بمشاركة 8 فرق، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتغلب العين على النجم الأحمر الصربي، 4 - 1 ضمن الجولة الأولى من البطولة، ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده.

وافتتحت البطولة، أول من أمس، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وخالد بن طناف المنهالي، وعوض إبراهيم رئيس قطاع الشباب في نادي الهلال السوداني، ومهيار الطيب المدير التنفيذي لنادي الهلال، ود. أنور بوطيب رئيس بعثة نادي النجم الساحلي التونسي.

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