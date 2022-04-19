عمومية اتحاد الكرة في نهاية الموسم

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر )

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علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يدعو لعقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية عقب الانتهاء من الموسم الكروي الحالي، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو ارتباطات المنتخب الوطني، وبدأ اتحاد الكرة التجهيز للعمومية من خلال مخاطبة الأندية وإدارات العمل في الاتحاد لإرسال مقترحاتهم الخاصة بتعديلات اللوائح والقوانين، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها، قبل الاعتماد النهائي من الجمعية العمومية والتي ستنظر في الحسابات الختامية المالية للاتحاد والعديد من الأمور المتعلقة بتطوير العمل.

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