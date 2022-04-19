«العالمي» يدشن معسكره في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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دشن فريق النصر السعودي، الملقب بـ «العالمي»، مساء أول من أمس، معسكره التدريبي في أبوظبي، ويستمر لمدة أسبوع، ويأتي خلال فترة التوقف الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد المعسكر فرصة لإعداد اللاعبين المصابين، ويتضمن خوض الفريق، مباراتين وديتين أمام الاتفاق السعودي اليوم، ومع بني ياس، يوم 22 الجاري.

ويحتل النصر حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وستكون اولى مواجهاته بعد انتهاء المعسكر مع الشباب يوم 6 مايو المقبل.

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