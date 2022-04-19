«الأبيض» يتجمع 25 مايو استعداداً للملحق الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اجتماعاً، أمس، برئاسة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من أجل مناقشة برنامج إعداد «الأبيض» لمواجهة الكنغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2022، والمقررة إقامته 7 يونيو المقبل في الدوحة، في مباراة واحدة فاصلة، وخاصة بعد إعادة برمجة الروزنامة المحلية لتوفير الوقت المناسب لإعداد «الأبيض» بما يتواكب مع أهمية المباراة.

قائمة موسعة

وتم في الاجتماع مناقشة نتائج جولة الجهاز الفني سواء في الأندية المحلية أو متابعة مباريات فرق الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا، وتم استعراض الأسماء المرشحة للانضمام إلى المنتخب في الفترة المقبلة، وتجهيز قائمة موسعة تضم من 45 إلى 50 لاعباً سيتم إرسالها للاتحاد الآسيوي، وفق اللوائح، على أن يتم اختيار القائمة النهائية الخاصة بالمباراة والتي تتراوح من 24 إلى 26 لاعباً والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية مسابقة الدوري، بعد الاطمئنان على جهوزية جميع اللاعبين وعدم تعرضهم لأي إصابات.

كما تم في الاجتماع الاتفاق على انطلاق إقامة معسكر «الأبيض» بداية من 25 مايو المقبل، إذ سيتم منح اللاعبين راحة مدة يومين عقب آخر جولة بالدوري يوم 23 مايو، على أن يكون التجمع بداية من 25 مايو وحتى موعد المباراة، وسيغيب عن انطلاقة المعسكر لاعبو الشارقة والوحدة طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ستقام 27 مايو في ملعب هزاع بن زايد في العين، على أن ينضم اللاعبون لمعسكر الفريق بعد انتهاء المباراة.

مصير الودية

وينقسم المعسكر إلى جزأين، الأول يقام في دبي ثم ينتقل إلى الدوحة قبل المباراة بأربعة أيام، ولم يستقر الجهاز الفني على رأي نهائي بالنسبة للمباراة الودية، إذ يفضل الجهاز الفني التروي حتى تتضح الصورة تماماً بالنسبة لحالة اللاعبين في آخر جولات دوري «أدنوك»، وخاصة أن اللاعبين في حاجة لمعدل تدريبي خاص بعد إرهاقهم من منافسات موسم كروي شاق، والمنافسات القارية ونهائي الكأس، وأمام الظروف التي يمر بها برنامج الإعداد وفي حالة الإحساس بإرهاق اللاعبين هناك اتجاه بعدم إقامة أي مباريات ودية حرصاً على سلامة اللاعبين ولتوفير مزيد من التركيز أمامهم.

متابعة اللاعبين

ويُواصل الجهاز الفني لـ«الأبيض» بقيادة أروابارينا متابعته للاعبين الدوليين المشاركين مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا، وغادر عدد من أفراد الجهاز الفني إلى السعودية لمتابعة فرق الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، ويحرص أعضاء الجهاز الفني على الوجود في مختلف الملاعب التي تستضيف مباريات أنديتنا من أجل رصد أداء اللاعبين الدوليين من قرب ومتابعة الحالة البدنية والفنية لهم.

كما يحرص الجهاز الفني وبالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب على متابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين الدوليين في بقية الأندية من خلال الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع مسؤولي الأندية وإعداد التقارير الفنية والطبية عن حالة كُل لاعب قد يتم استدعاؤه، ويأمل الجهاز الطبي عدم تعرض أي لاعب دولي للإصابة في الفترة المقبلة.

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