كأس «المحترفين».. إحصاءات وأرقام قبل الختام

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تألق العديد من اللاعبين بالأرقام والإحصاءات خلال كأس رابطة المحترفين، مع وقوفنا على مشارف نهاية مسابقة الموسم الجاري 2021 - 2022، المتبقي منها المباراة النهائية فقط على الكأس، بين شباب الأهلي والعين، المقررة يوم 4 مايو المقبل، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وعند الحديث عن أفضل اللاعبين في المسابقة، يبدو ميشيل أراوخو، المرشح الأقوى لحسم لقب أفضل هداف، بتصدره لقائمة هدافي البطولة بإنهاء مشواره مع ناديه الوصل، وفي رصيده 6 أهداف، ويحتاج كل من خوانكا، لابا كودجو، من العين، إلى تسجيل 3 أهداف، وتوماس أولسن مهاجم شباب الأهلي، إلى تسجيل 4 أهداف، في المباراة النهائية لمعادلته في عدد الأهداف. وفي صناعة الأهداف، يتصدر المشهد روبرت زولج، بصناعة 4 أهداف لاتحاد كلباء، ويحتاج كل من عبد الله النقبي، حارب سهيل، محمد جمعة، محمد جابر وأولسن، من شباب الأهلي، وبندر الأحبابي، خوانكا، محمد أحمد، خالد عيسى وأريك، لصناعة 3 أهداف في النهائي لمعادلته.

ويتصدر روبين فيليب من الوحدة، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بـ629 دقيقة، وسيكون خالد عيسى حارس العين، قادراً على انتزاع القمة منه، إذا أكمل المباراة النهائية، وذلك بفارق دقيقة واحدة فقط، بعدما ظهر خالد في 540 دقيقة مع العين حتى الآن في بطولة الكأس.

حسم

وحسم روبين فيليب، قائمة الافتكاك الناجح بـ17 افتكاكاً، وبفارق 9 حالات افتكاك عن أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، فيما كان طارق أحمد لاعب النصر، الأكثر لمساً للكرة في البطولة بـ528 لمسة، وبفارق 142 لمسة عن يحيى نادر لاعب العين، وحسم جواو بيدرو لاعب الوحدة، قائمة الأكثر تسديداً بـ24 تسديدة، وبفارق 11 تسديدة عن خوانكا، الأقرب إليه من طرفي المباراة النهائية.

وحسم طارق أحمد أيضاً، قائمة الأبرز في التمريرات الصحيحة بـ452 تمريرة، وبفارق 169 تمريرة عن يحيي نادر، و190 تمريرة عن محمد جابر، الأقرب إليه من لاعبي المباراة النهائية، وحسم روبين فيليب، الأكثر عرضيات بـ25 عرضية، وبفارق 12 عرضية عن بندر الأحبابي، وفابيو دي ليما لاعب الوصل، الأفضل مراوغة بـ15 مراوغة ناجحة، وبفارق 6 مراوغات عن أريك لاعب العين. ويتصدر عثمان كمارا مهاجم الشارقة، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الرأسية بـ3 أهداف، وبفارق هدفين عن كوامي لاعب العين، وحسم ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة، قائمة الأنجح في المواجهات بـ48 مواجهة، وبفارق 16 مواجهة عن كايو لاعب العين، وكذلك المواجهات الهوائية بـ22 مواجهة، عن كايو الأقرب إليه من لاعبي المباراة النهائية أيضاً بـ8 مواجهات.

تميز

في حين كان راشد علي حارس الوحدة، الأبرز في التغطية بـ72 تغطية، وبفارق 24 تغطية عن خالد عيسى، وعبد الله الكربي لاعب الوحدة، وعبد الله خميس لاعب الوصل، الأنجح اعتراضاً للتمرير بـ19 اعتراض، والأقرب إليهم من لاعبي النهائي، محمد جابر مدافع شباب الأهلي بـ12 اعتراض.

أما الأكثر تشتيتاً جلوبر ليما لاعب النصر بـ40 كرة، وبفارق 25 كرة عن محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، ويحتل خالد عيسى، وصافة قائمة الحراس الأكثر تصدي للكرة بـ21 تصدي، وبفارق تصديين فقط عن المتصدر راشد علي، ما يعني قدرة خالد عيسى، على حسم قائمة أفضل حراس المرمى في البطولة، بعدما حسم الأكثر نجاحاً في التمريرات الطويلة الناجحة بـ44 تمريرة، فيما كان رافايل من خورفكان، الأفضل في التمريرات المؤثرة بـ18 تمريرة، وبفارق 8 تمريرات عن خوانكا.

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