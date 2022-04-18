تتويج «النواخذة» في ملعب «الإعصار»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تسلم دبا الفجيرة لدرع الدوري والميداليات الذهبية خلال المباراة الختامية في الدوري والتي تجمع «النواخذه» وحتا بملعب «الإعصار» يوم 30 الجاري، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تتويج لبطل الهواة خلال الجولة المقبلة والتي يلاقي فيها دبا ضيفه العربي.

وفيما يتعلق بالوصيف قال بن درويش سننتظر ما ستسفر عنه مباريات الجولتين المقبلتين وعلى ضوئها سيتم تحديد موعد ومكان تقليد صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، ونتمنى التوفيق للجميع.

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