«الإمارات للطاقة النووية» بطل «القابضة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أحرز فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات لقب أول بطولة رمضانية لكرة القدم تنظمها «القابضة» (ADQ) بعد تغلبه في المباراة النهائية على موانئ أبوظبي بركلات الجزاء الترجيحية 5 - 4، بملعب أكتيف في جزيرة المارية في أبوظبي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 أقيمت على ملعب أكتيف في جزيرة المارية في أبوظبي.

كان فريق «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» قد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على «فريق أبوظبي للإعلام» 3 - 0 في مباراة نصف النهائي.

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