حفاوة بالغة بـ«النواخذة» بطل الهواة في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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في بادرة تستحق الذكر والإشادة قامت إدارة نادي دبا الحصن باستقبال أبطال أسرة فريق دبا الفجيرة «النواخذة» بطل دوري الدرجة الأولى، وسط حفاوة بالغة بعد أن قام لاعبو دبا الحصن بتوزيع الورود على زملائهم من لاعبي دبا الفجيرة قبيل انطلاقة مبارياتهما المهمة في الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، فضلاً عن التقاط الصور في أجواء من السعادة والبهجة كما ذهبت إدارة الحصن لأبعد من ذلك ووضعت جدارية كبيرة ناحية جمهور دبا الفجيرة «الفريق الضيف»، كما هنأت إدارة دبا الحصن فريق النواخذة بالصعود لدوري أدنوك للمحترفين ووضع صورة كبيرة لأبطال دوري الهواة.

كما قام محمد سرور مشرف فريق دبا الحصن بتقديم الورود للاعبي النواخذة ولمدير دبا الفجيرة جمعة العبدولي وسار مدرب الحصن المغربي سعيد شخيت على النهج ذاته، وهنأ نظيره الصربي زوران ببقوفيتش، وكذلك فعل اللاعبون في مشهد لا يتكرر كثيراً في ملاعبنا ويوضح أن كرة القدم لها نواحٍ إنسانية أخرى بعيداً عن حسابات الربح والخسارة.

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