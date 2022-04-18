رياضيو رأس الخيمة يحتفون بـ «الجوعان» نجم التعاون

المصدر: راس الخيمة - البيان الرياضي

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فاز فريق التعاون، على الطليعة 4-1، في مباراة استعراضية لقدامى اللاعبين، في ملتقى الوفاء للرياضيين بمنطقة خور خوير في إمارة رأس الخيمة، وذلك تكريماً وتقديراً للاعب علي الجوعان، نجم نادي التعاون السابق، إثر تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي خضع لها.

وتدافع الرياضيون في رأس الخيمة وزملاء اللاعب السابق، للمشاركة في أمسية الوفاء الرمضانية، التي تعبر عن الحب والتقدير للاعب الخلوق علي الجوعان، الذي يحظى بالحب والاحترام، إثر سنوات رائعة، أظهر خلالها مستويات متميزة في نادي التعاون، بعد مرحلة التأسيس.

وأكد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن المبادرة الرياضية جميلة ومعبرة عن أرقى أنواع الوفاء النبيل للاعب علي الجوعان، الذي أشاع في دواخلنا السعادة، بعد تماثله للشفاء، مضيفاً أن هذا التقدير هو أقل شيء يمكن أن نقدمه لهذا اللاعب الخلوق، الذي يحظى بمكانة متميزة على مستوى إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الأمسية الرمضانية، كانت بمثابة رد الجميل للعطاء النبيل، الذي قدمه الكابتن علي الجوعان، مشيداً بالمشاركة المتميزة للرياضيين راشد سعيد العري، ومحمد سليمان علاوي، وراشد سعيد علي، وغيرهم من النجوم القدامى، الذين أثروا أمسية الوفاء، بحضورهم الحاشد والجميل والمعبر عن احترام راسخ في العقول والقلوب، لهذا اللاعب الوفي والخلوق.

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