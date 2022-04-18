البلدية والجامعة في نهائي «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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تختتم مساء الثلاثاء، في ملعب مركز كواترو الرياضي، دورة عجمان الرياضية، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث يلتقي فريق دائرة البلدية بفريق جامعة عجمان، في ختام مباريات منافسات كرة القدم.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وأن تكون حافلة بالبذل والعطاء، من أجل التتويج بالكأس، إذ يسعى فريق دائرة البلدية والتخطيط، للحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسخة الأولى عام 2019، بينما يطمح فريق جامعة عجمان، لتدوين اسمه كثاني فريق يفوز بكأس البطولة.

وتأهل فريق دائرة البلدية والتخطيط إلى المباراة النهائية، بفوزه الكبير في الدور نصف النهائي، على فريق هيئة النقل، بأربعة أهداف مقابل هدف، وتناوب على تسجيل أهداف البلدية، أدهم حسن وعصام علاء وأسامة الخير وحميد رضا الفائز بنجومية المباراة، فيما أحرز جاسم مهدي هدف فريق هيئة النقل الوحيد.

واستغل جامعة عجمان للمباراة الثانية على التوالي، قدرات لاعبيه في تسديد ركلات الترجيح، بعد نجاحهم في المهمة في الدور ربع النهائي، ليخطف الفريق بطاقة التأهل للمباراة النهائية، بالفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان في الدور نصف النهائي «3-2»، بعد انتهاء المباراة المثيرة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، ونال ديفيد زاكي من جامعة عجمان، نجومية المباراة.

جائزة خاصة

وأعلن سهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش الراعي الرسمي والرئيس للدورة، عن تخصيص جائزة مالية قيمة في اليوم الختامي للبطولة، قيمتها 50 ألف درهم، تقدم للفائزين في مسابقة كرة القدم، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بالبطولة، ودعمه المتواصل لفعالياتها.

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