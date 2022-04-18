الدفاع المدني بطل المؤسسات الحكومية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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تٌوج فريق الدفاع المدني رأس الخيمة، بلقب النسخة الثانية من بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم التي نظمها مكتب شؤون الطلاب بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بمشاركة 8 فرق، وجاء فوز الدفاع المدني، بعد فوزه على فريق محاكم رأس الخيمة 8 - 2، خلال مباراة أكد فيها الدفاع المدني أحقيته باللقب، وسط احتفالات اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وشهدت البطولة مشاركة فرق: شرطة رأس الخيمة، الدفاع المدني، دائرة حماية البيئة والتنمية، دائرة الخدمات العامة، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، محاكم رأس الخيمة، دائرة النيابة العامة، دائرة المالية، واستمرت المنافسات لمدة 8 أيام، وسط حضور واهتمام كبيرين، واختتمت مساء الأحد.

من جانبه، عبر البروفيسور جروما دهافا راو رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في البطولة، ولتعاونها المستمر مع الجامعة في مختلف الفعاليات والأنشطة، وعلى دورهم في إنجاح الحدث، مبيناً أن البطولة حققت أهدافها في إثراء النشاط الرياضي وتقوية العلاقات، ونشر الوعي في أهمية ممارسة الرياضة، ذاكراً أن الجامعة تسعى دوماً لجعل الرياضة عادة يومية وسط الجميع بمختلف الأعمار، لأهميتها في المحافظة على الصحة العامة.

فيما أثنى الدكتور محمد أبو المجد مدير النشاط الرياضي بالجامعة، على المستوى الرائع والروح الرياضية والحماس الذي غمر المشاركين، من مختلف المؤسسات الحكومية بإمارة رأس الخيمة، طوال أيام البطولة، مؤكداً أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً، بتميز المشاركين من حيث الأداء والروح الرياضية والتنافس الشريف في أرضية الملعب، ذاكراً أن نجاح البطولة، يشجع على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في الفترة المقبلة.

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