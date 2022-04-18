النواخذة بطل دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل -تصوير: زيشان أحمد

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توج دبا الفجيرة اليوم بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بوصوله إلى النقطة 69، بتعادل صعب مع دبا الحصن بنتيجة 1 - 1 مواصلاً انفراده بالقمة ومحققاً لقب «الهواة» بعد نيله قبل أسبوع بطاقة التأهل الأولى إلى دوري «أدنوك للمحترفين»، بكر «الحصن» بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 60 عبر واندرسون مورا، وعدل «النواخذة» النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر جاسم محمد ورفع الحصن رصيده إلى 57 نقطة، وتنظم إدارة نادي دبا الفجيرة احتفالية كبيرة لتسلم الدرع يوم 23 الجاري، عقب مباراة الفريق بالجولة المقبلة أمام العربي.

واستعاد البطائح وصافة دوري «الهواة» بفوزه الكبير على الرمس 4 - 1 وأحرز للفائز بيدرو (هدفين)، ويوسف سعيد وعمر أحمد، ووصل البطائح إلى 61 نقطة، فيما تعادل العربي والحمرية 1 - 1 ليتراجع العربي للمركز الثالث برصيد 60 نقطة أحرز هدف العربي راشد عيسى وللحمرية جيلمار.

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