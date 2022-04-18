فورسان هيسبانيا بطل «الدرجة الثانية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُوج فريق فورسان هيسبانيا، بطلاً لدوري الدرجة الثانية، للموسم 2021-2022، بعد فوزه على فريق لاليغا إتش بي سي، بثلاثة أهداف لهدف، عن طريق كايتو كوماكورا في الدقيقة 27، وراينو ماركيز في الدقيقتين 65 و67، وسجل لفريق لاليغا إتش بي سي جوليان جول في الدقيقة 58، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب ذا سيفينز، في الجولة 20 من المنافسة، وحصل بطل دوري الدرجة الثانية على درع البطولة والميداليات الذهبية.

شهد مراسم التتويج، أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وعدد من مسؤولي فريق فورسان هيسبانيا.

واستحق فورسان هيسبانيا التتويج باللقب، بعد أن حصل على 52 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، من مجموع 20 مباراة، وخسر جولتين، فيما تعادل مرة واحدة، وسجل 37 هدفاً، كأعلى حصيلة تهديفية في الدوري، فيما استقبل 10 أهداف، كأفضل خط دفاع.

وحل فرق بينونة وصيقاً بـ 40 نقطة، بعد فوزه على الموج بستة أهداف لهدف، سجلها بدر الحنفي «هدفين»، وهدف لكل من: محمد عبد المولى، وأيمن بوعلي، وأوكمي أفنتوس وبرومسيس أوميتي، وسجل للموج محمود محمد.

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