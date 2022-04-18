بن درويش: اللقب نتيجة عمل وجهد كبيرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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هنأ أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، فريق فورسان هيسبانيا، بفوزه ببطولة دوري الدرجة الثانية، وقال إن الإنجاز الذي حققه الفريق، جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين من المسؤولين فيه، وتقدم بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره المقبل، وحظاً أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ.

كما هنأ ابن درويش أندية الدرجة الثانية على نجاح المنافسة، وأثنى على ما قامت به من عمل، معبراً عن سعادته باستمرار دوري الدرجة الثانية للعام الثالث توالياً، وقال إن دوري الثانية استقطب أندية جيدة، وساهم في زيادة عدد الممارسين لكرة القدم بصفة رسمية، ومن خلال منافسة لها لوائح وقوانين.

واعتبر ابن درويش أن زيادة عدد الأندية واللاعبين، يتواكب مع رغبة الاتحاد، ومع طموح التطور والارتقاء بالمنظومة الكروية، وأكد رئيس لجنة المسابقات، أن دوري الدرجة الثانية، أفرز مستويات جيدة، وقدم إضافة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد، مشيراً إلى أن تعاون الفرق والتزامها ساهم في نجاح الدوري وفي تطور المستوى. ووعد ابن درويش بالاستمرار في العمل على تطوير المنافسة، مرحباً بكل الأفكار والمقترحات البناءة، وقال إنهم حريصون على التشاور مع الفرق دائماً، والتواصل معها من أجل الارتقاء بكل المسابقات.

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