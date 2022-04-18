مباراتان في نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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يسعى فريق مكتب الأمين العام للحفاظ على لقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم حينما يواجه مكتب البعثات الدراسية، مساء اليوم، في ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، ضمن نصف نهائي البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويلاقي فريق مدارس الإمارات الوطنية نادي سيتي جولف.

وتنطلق المباراة الأولى في العاشرة مساء وتجمع مكتب الأمين العام بمكتب البعثات الدراسية، ويتطلع حامل اللقب إلى مواصلة عروضه القوية والوصول إلى النهائي للمحافظة على لقبه المرة الثانية على التوالي.

وفي اللقاء الثاني الذي يقام 11 مساءً، سيكون نادي سيتي جولف في اختبار قوي أمام فريق مدارس الإمارات الوطنية، وفي حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل أيضاً تحدد ركلات الترجيح المتأهل إلى المباراة النهائية التي تقام مساء بعد غدٍ.

حكام المربع الذهبي

كشف عبدالله ناجي، عضو اللجنة المنظمة، أن نصف النهائي سيدار من قبل طاقم تحكيمي متميز مكون من يحيى الملا وخالد ناجم، وذلك بعدما شهدت البطولة وجود نخبة الحكام في مرحلة المجموعات.

يذكر أن النسخة التاسعة للبطولة تقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

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